Белый дом уточнил формат встречи Путина с Трампом

В Белом доме уточнили формат встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Ранее предполагалось, что лидеры начнут переговоры тет-а-тет. Однако пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт заявила, что встреча пройдет в формате три на три.

По словам Ливитт, в переговорах примут участие министры. С американской стороны - госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.

В ланче, который пройдет в расширенном составе, также примут участие американские министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Латник. Заявлено также участие министра обороны Пита Хегсета и руководителя аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс, передает ТАСС.