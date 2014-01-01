Тарасов признался, что до сих пор страдает из-за развода с Бузовой

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов женаты уже семь лет. Супруги воспитывают четверых детей — дочек Милану и Еву, а также сыновей Лешу и Ярослава. Вопреки прогнозам хейтеров супруги счастливы вместе. А в их жизни полно романтики.

Но это многим не дает покоя. Дмитрий Тарасов признался, что все еще страдает из-за развода со второй женой Ольгой Бузовой. По словам футболиста, у его бывшей целая армия фанатов, которые изводят не только самого спортсмена но и его красавицу-супругу Анастасию Костенко. Дмитрий подозревает, что певица травит в Сети его семью.

"Я думаю, это все идет из прошлой жизни моей. Вот эти фанаты, аудитория одного человека, которая двигается за нами поэтапно, им просто дают указания, и идет кибербулинг. Эхо прошлых отношений. Я так думаю", — заявил Тарасов в интервью m24.

Спортсмен отмечает, что они с женой уже научились справляться с необоснованной критикой и сплетнями, но когда затрагивают его детей, Дмитрий не может воспринимать это спокойно. По его мнению, таких людей нужно наказывать на законодательном уровне.

Напомним, что на Тарасова и его избранницу волна негатива обрушилась, когда в 2016 году Дмитрий, еще будучи в браке с Ольгой Бузовой, начал появляться на публике с вице-мисс России 2014 года. Костенко тогда называли разлучницей. С тех пор футболист регулярно оправдывается, что его отношения с моделью начались, когда уже были поданы документы на развод с певицей.