Путин и Трамп обменялись рукопожатием на летном поле в Анкоридже

Президенты России и США обменялись рукопожатием на летном поле в Анкоридже. Самолеты глав государств приземлились на Аляске одновременно, Путин и Трамп синхронно появились на трапах и пошли навстречу друг другу.

Американская сторона устроила на летном поле подиум, к которому ведет красная дорожка. Президенты, спустившись по трапам, пошли навстречу другу. Путин и Трамп, встретившись, пожали друг другу руки, и, обменявшись несколькими словами, направились по дорожке к встречающим.

Предполагалось, что сначала президенты поговорят один на один. Однако позже появились сообщения, что на встрече будут присутствовать министры, передает ТВЦ.