Путин и Трамп покинули летное поле в одном автомобиле

Президенты России и США покинули летное поле военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в одном автомобиле. Эксперты назвали такое отступление от протокола невероятным. Отмечают, что это свидетельство сближения двух стран.

Лидеры России и США ранее обменялись рукопожатием на летном поле в Анкоридже. Самолеты глав государств приземлились на Аляске одновременно, Путин и Трамп синхронно появились на трапах и пошли навстречу друг другу.

Переговоры начнутся в узком составе. Затем к лидерам присоединятся представители делегаций. Планируется, что переговоры в расширенном составе продолжатся в формате рабочего завтрака, после чего Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию, на которой подведут итоги саммита.