Американские СМИ восхитились английским языком Путина

Американские СМИ выяснили подробности совместной поездки Владимира Путина и Дональда Трампа в лимузине президента США.

Как пишет New York Times, президенты двух стран находились в машине без переводчиков. По данным издания, у Трампа и Путина не возникло проблем в общении, поскольку президент России хорошо владеет английским языком и может поддержать разговор.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Первым прибыл президент США, спустя полчаса прилетел самолет российского лидера. Президенты вышли из своих самолетов одновременно и обменялись рукопожатием на красной ковровой дорожке. Оно длилось 15 секунд, подсчитали журналисты.

Затем лидеры России и США провели короткую фотосессию для журналистов и после Трамп предложил Путину отправиться к месту переговоров в его лимузине. Президент России согласился и сел в Cadillac лидера США.

Переговоры начались ровно в 22:30 по московскому времени.