Белый дом опубликовал совместное фото Путина и Трампа

Американский Белый дом опубликовал в соцсети X совместное фото Владимира Путина и Дональда Трампа перед началом переговоров. Лидеры двух стран стоят в полный рост.

За спинами Путина и Трампа виден слоган на английском языке "В поисках мира".

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа началась в 22:30 по московскому времени в Анкоридже. Лидеры двух стран приехали на место переговоров в лимузине президента США.

Встреча проходит в формате "три-на-три". По разным данным, позднее к ним могут присоединиться другие члены делегаций, либо президенты сразу после переговоров в узком составе дадут итоговую пресс-конференцию.