Переговоры Путина и Трампа длятся уже два часа

На Аляске продолжаются переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча началась в 22:30 по московскому времени. Таким образом, на момент написания заметки переговоры длятся уже два часа.

Путин и Трамп должны были сперва встретиться тет-а-тет, но незадолго до начала саммита формат изменили на "три-на-три". Со стороны России в переговорах принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров. Со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

Позднее к ним присоединятся остальные члены делегаций.

Сколько продлятся переговоры — неизвестно. Ожидается, что Владимир Путин и Дональд Трампа дадут совместную пресс-конференцию.