Белый дом назвал встречу Путина и Трампа исторической

Американский Белый дом опубликовал новую фотографию со встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

На кадрах президенты России и США идут рядом от своих самолетов. За спинами Путина и Трампа видны стоящие истребители F-22.

"Исторически", — подписала снимок пресс-служба Белого дома США.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа началась в 22:30 по московскому времени в Анкоридже. Лидеры двух стран приехали на место переговоров в лимузине президента США.

Встреча проходит в формате "три-на-три". Позднее к ним присоединятся другие члены делегаций. После переговоров Путин и Трамп дадут итоговую пресс-конференцию.