Путин назвал переговоры с Трампом обстоятельными и полезными

Переговоры с Дональдом Трампом прошли в конструктивной и весьма уважительной атмосфере. Об этом заявил Владимир Путин по итогам встречи с американским президентом.

По его словам, переговоры были полезными и обстоятельными.

Путин подчеркнул, что Россия и США являются близкими соседями, несмотря на то, что их разделяет океан, а с Аляской связана значительная часть общей истории двух стран.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Переговоры начались в 22:30 по московскому времени. Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов.

Президенты США и России должны были сперва встретиться тет-а-тет, но незадолго до начала саммита формат изменили на "три-на-три". Со стороны России в переговорах приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров. Со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

Встреча в узком составе продлилась 2 часа 45 минут.