Путин назвал происходящее вокруг Украины трагедией и тяжелой болью

Россия заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому кризису. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с Дональдом Трампом.

По его словам, Россия считала и считает украинский народ братским, а происходящее — трагедией и тяжелой болью.

Российский лидер выразил надежду, что в Киеве и в Европе не станут чинить препятствий наметившемуся прогрессу в урегулировании.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Переговоры в формате "три-на-три" начались в 22:30 по московскому времени и продлились 2 часа 45 минут.