Трамп признался, что достичь сделки по Украине не удалось

Дональд Трамп назвал встречу с Владимиром Путиным продуктивной и заявил, что по некоторым пунктам страны достигли договорённостей. При этом конкретной сделки достичь не удалось.

Трамп отметил, что много пунктов по Украине согласовано, есть хороший шанс на договоренности и по остальным пунктам.

Американский президент также сообщил, что уже созвонился с Владимиром Зеленским и рассказал ему о результатах встречи с президентом России.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Переговоры начались в 22:30 по московскому времени. Встреча в формате "три-на-три" продлилась 2 часа 45 минут.