Владимир Путин завершил рабочий визит в США

Кремль сообщил о завершении визита президента России Владимира Путина в США.

Президент провел встречу с лидером США Дональдом Трампом в Анкоридже. Переговоры делегаций состоялись в формате "три-на-три".

Владимир Путин назвал встречу с главой Вашингтона конструктивной и полезной. Российский лидер добавил, что договоренности на Аляске станут опорной точкой для решения украинской проблемы.

Дональд Трамп также покинул Аляску. Он оценил прошедшие переговоры "на десятку" по шкале от 0 до 10, сообщили журналисты Fox News.