Договоренность по Украине теперь зависит от Зеленского, заявил Трамп

Заключение договоренности по урегулированию конфликта на Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью для Fox News после его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Я думаю, она [сделка] может быть заключена. Теперь от Зеленского зависит, будет ли она заключена", — сказал президент США.

Трамп добавил, что для договоренности "придется немного поучаствовать европейским странам".

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов.