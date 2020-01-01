Трамп дал интервью Fox News по итогам встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News об итогах его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Основные заявления:
— Возможность достичь соглашения по урегулированию на Украине теперь зависит от Зеленского и европейских стран;
— Зеленский должен согласиться с тем фактом, что он многое теряет в конфликте с Россией;
— В ходе переговоров с Путиным удалось достичь большого прогресса;
— Украине необходимо заключить сделку, поскольку Россия — "очень могучая держава";
— Окончание конфликта на Украине ознаменует собой важное достижение как для Путина, так и для Зеленского;
— Путин и Зеленский заинтересованы в участии Трампа в возможной предстоящей встрече России и Украины;
— Европейским странам необходимо "немного поучаствовать" в украинском урегулировании;
— Путин оценил экономические успехи Трампа, назвав США "горячими, как пушка";
— Россия представила список из более чем 1000 украинских военнопленных, которых Украина должна согласиться принять;
— Путин отметил, что выборы в США 2020 года были сфальсифицированы из-за почты для голосования. Он добавил, что Трамп выиграл их с большим отрывом.
Президент США подчеркнул, что Россия обладает большим ядерным потенциалом и с этим необходимо считаться.