Интересные детали встречи Путина и Трампа на Аляске

Дональд Трамп оценил переговоры с Владимиром Путиным на десятку по шкале от нуля до десяти. Американский лидер отметил большой прогресс по многим позициям. В свою очередь, представители российской делегации сообщили, что общение двух президентов было позитивным.

На авиабазе ВВС США "Эльмендорф" в Анкоридже военные установили небольшую сцену с надписью: "Аляска 2025", на которую должны подняться два президента для короткой фотосессии перед журналистами. Первым приземлился "Боинг" американского президента. К самолёту подкатили трап, однако Дональд Трамп из салона не вышел. Ждал, пока сядет борт номер один российского лидера. Оба президента одновременно вышли из своих самолётов. Историческое рукопожатие длилось одиннадцать секунд. Над президентами в парадном строю пролетели военные самолёты.

Сотрудники службы протокола американского президента попросили журналистов воздержаться от вопросов. Дональд Трамп показывает жестом - не сейчас - и приглашает Владимира Путина в свой президентский "Кадиллак". Несмотря на то, что в Анкоридж заранее был доставлен "Аурус" российского лидера с московскими номерами, Владимир Путин соглашается. К месту проведения переговоров президенты отправились в одном автомобиле.

Это были первые десять минут переговоров, пока ехали. Без лишних глаз, ушей и объективов камер. И в машине не было переводчиков, потому что Владимир Путин достаточно неплохо говорит по-английски. Протокольная съёмка для прессы уже в зале конгресс-центра, где и будут проходить дальнейшие переговоры. "Стремление к миру" - такой лозунг выбрала американская сторона для этого саммита. Надпись нанесена на баннер, установленный за спинами президентов.

Переговоры начались в формате "три на три". Рядом с американским президентом - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. Возле Владимира Путина - министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Российская делегация прилетела на Аляску накануне. Сергея Лаврова все привыкли видеть одетым с иголочки, в идеально скроенных костюмах. А тут он удивил всех: под тёплым жилетом - белый свитер с надписью: "СССР", который подарила министру месяц назад одна российская компания. На переговорах, впрочем, Сергей Лавров был одет согласно дресс-коду, которому, например, стоило бы поучиться украинским политикам.