Увеличилось число погибших и пострадавших от взрыва под Рязанью

Выросло число погибших и пострадавших на предприятии в Рязанской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Погибли 11 человек, медицинская помощь оказана 130 пострадавшим. На месте взрыва продолжаются поисково-спасательные работы.

В Шиловском районе области действует режим ЧС, въезд на территорию места происшествия закрыт.

15 августа на промышленном предприятии под Рязанью прогремел взрыв. Здание одного из цехов завода было полностью разрушено, на предприятии начался пожар, его оперативно потушили. Предположительно, причиной ЧП стала детонация боеприпаса.