Переговоры Путина и Трампа назвали ударом для Зеленского и европейских лидеров

Историческую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа назвали ударом для Зеленского и поддерживающих его европейских лидеров.

Американский телеканал NBC отмечает: Трамп совершенно по-разному общался в США с главой украинского режима и с президентом России. Радушное приветствие Путина резко контрастирует с перепалкой с Зеленским в Белом доме.

CNN называет саммит ударом для европейских лидеров, которым будет трудно смириться с торжественным приёмом, устроенным Путину на Аляске. Встречей старых друзей называет переговоры агентство Reuters, а Bloomberg акцентирует: общение двух лидеров один на один было самым долгим.