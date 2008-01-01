Путин по пути с Аляски посетил Чукотку

По пути в Москву из Анкориджа Владимир Путин сделал остановку на Чукотке. В Анадыре президент провёл встречу с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым, сообщили в Кремле.

Напомним, что по пути на Аляску Путин сделал остановку в Магадане. Глава государства побывал на заводе "Омега-Си" - первом в России предприятии, где производят капсулированные триглицериды из белой рыбы. Это уникальная форма рыбьего жира, которая устойчива к окислению.

Президент также встретился с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и провёл совещание по реализации мастер-плана развития Магадана.