Американские F-22 сопроводили самолёт Путина по пути с Аляски в Россию

Самолёт Владимира Путина по пути с Аляски в Россию сопроводили истребители F-22. Американские военные самолёты летели рядом с российским бортом номер один. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Известно, что после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске президент России сделал остановку в Анадыре. Там он встретился с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым.

15 августа на Аляске прошла встреча президентов России и США. Общение лидеров продолжалось около трёх часов. Главной темой переговоров стало урегулирование ситуации на Украине.

Путин также пригласил американского коллегу в Москву. Трамп оценил переговоры в Анкоридже на 10 баллов из 10, подчеркнув, что на них были согласованы многие позиции.