В Рязанской области объявили траур после взрыва на заводе

В связи с трагическими событиями в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области объявлен днём траура. Об этом сообщил глава региона Павел Малков. Губернатор выразил соболезнования близким и родным погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В понедельник в области будут приспущены флаги. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям предложено отменить развлекательные мероприятия.

Ранее сегодня региональный оперштаб сообщил, что в результате взрыва на промышленном предприятии погибли 11 человек, медицинская помощь оказана 130 пострадавшим. На месте взрыва продолжаются поисково-спасательные работы.

В Шиловском районе области действует режим ЧС, въезд на территорию места происшествия закрыт.

15 августа на промышленном предприятии под Рязанью прогремел взрыв. Здание одного из цехов завода было полностью разрушено.