Перепуганный Зеленский срочно летит в США на приём к Трампу

Владимир Зеленский срочно летит в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. После российско-американского саммита на Аляске в офисе украинского президента запаниковали – не приведут ли договорённости Москвы и Вашингтона к полному поражению Украины.

Известно, что сразу же после переговоров с Владимиром Путиным американский президент созвонился с Зеленским и европейскими лидерами. По данным западной прессы, разговор был непростым. Трамп сказал, что теперь всё зависит от позиции Украины.

Ещё глава Белого дома проинформировал лидеров НАТО, что Россия по-прежнему предпочитает всеобъемлющее соглашение по итогам конфликта. "Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня", - приводят слова Трампа журналисты.

15 августа в Анкоридже прошла встреча президентов России и США. Общение лидеров продолжалось около трёх часов. Главной темой переговоров стало урегулирование ситуации на Украине.

Путин пригласил американского коллегу в Москву. Трамп оценил переговоры на Аляске на 10 баллов из 10, подчеркнув, что на них были согласованы многие позиции.