Трамп озвучил новый план действий по урегулированию на Украине

Дональд Трамп заявил, что есть общее согласие о лучшем способе завершить конфликт на Украине. Это - мирное соглашение, а не просто перемирие, написал президент США в соцсети Truth Social.

"Прекрасный и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо, как и поздний ночной телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с различными европейскими лидерами", - написал Трамп.

Он подтвердил, что 18 августа в Вашингтон прилетит Владимир Зеленский. После переговоров с ним, возможно, прояснится ситуация с трёхсторонней встречей США-Россия-Украина, выразил надежду Трамп.

15 августа в Анкоридже прошла встреча президентов России и США. Общение лидеров продолжалось около трёх часов. Главной темой переговоров стало урегулирование ситуации на Украине.

Путин пригласил американского коллегу в Москву. Трамп оценил переговоры на Аляске на 10 баллов из 10, подчеркнув, что на них были согласованы многие позиции.