Европейские друзья Зеленского прогнулись под Трампа

Европейские лидеры сделали неожиданное заявление. Они приветствовали инициативы Дональда Трампа. Сторонники войны до победного конца вдруг поддержали усилия президента США по прекращению боевых действий на Украине и достижению справедливого и прочного мира.

Совместное заявление подписали президенты Франции, Финляндии, премьер-министры Италии, Великобритании, Польши, канцлер ФРГ, главы Евросовета и Еврокомиссии, сообщает ТАСС.

Мы готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трёхстороннего саммита при поддержке Европы, говорится в заявлении. До этого лидеры Старого Света были категорически против любых переговоров с Россией.

Ранее сегодня Дональд Трамп проинформировал европейских лидеров и Владимира Зеленского о том, что у СШ А и России есть общее согласие о лучшем способе завершить конфликт на Украине. Это - мирное соглашение, а не просто временное перемирие.

Глава Белого дома подтвердил, что 18 августа в Вашингтон прилетит Владимир Зеленский. После переговоров с ним, возможно, прояснится ситуация с трёхсторонней встречей США-Россия-Украина, выразил надежду Трамп.

15 августа в Анкоридже прошла встреча президентов России и США. Общение лидеров продолжалось около трёх часов. Главной темой переговоров стало урегулирование ситуации на Украине.

Путин пригласил американского коллегу в Москву. Трамп оценил переговоры на Аляске на 10 баллов из 10, подчеркнув, что на них были согласованы многие позиции.