Европейские лидеры сделали неожиданное заявление. Они приветствовали инициативы Дональда Трампа. Сторонники войны до победного конца вдруг поддержали усилия президента США по прекращению боевых действий на Украине и достижению справедливого и прочного мира.

Совместное заявление подписали президенты Франции, Финляндии, премьер-министры Италии, Великобритании, Польши, канцлер ФРГ, главы Евросовета и Еврокомиссии, сообщает ТАСС.

Мы готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трёхстороннего саммита при поддержке Европы, говорится в заявлении. До этого лидеры Старого Света были категорически против любых переговоров с Россией.

Ранее сегодня Дональд Трамп проинформировал европейских лидеров и Владимира Зеленского о том, что у СШ А и России есть общее согласие о лучшем способе завершить конфликт на Украине. Это - мирное соглашение, а не просто временное перемирие.

Глава Белого дома подтвердил, что 18 августа в Вашингтон прилетит Владимир Зеленский. После переговоров с ним, возможно, прояснится ситуация с трёхсторонней встречей США-Россия-Украина, выразил надежду Трамп.

15 августа в Анкоридже прошла встреча президентов России и США. Общение лидеров продолжалось около трёх часов. Главной темой переговоров стало урегулирование ситуации на Украине.

Путин пригласил американского коллегу в Москву. Трамп оценил переговоры на Аляске на 10 баллов из 10, подчеркнув, что на них были согласованы многие позиции.