Мошенники стали присылать россиянам заражённые файлы

Мошенники в России выходят на новый уровень. Теперь они используют файлы vsf для подмены контактов в телефонной книге, сообщает ТАСС.

Вот как это работает: аферисты присылают потенциальной жертве сообщение в мессенджере, замаскированное под важную информацию от банков, службы доставки, коллег или даже друзей.

В сообщении содержится .vcf файл, его телефон предлагает сохранить как новый контакт или обновить существующий. В итоге устройство гражданина оказывается заражено и с помощью вредоносной программы мошенники воруют деньги.

Россиянам рекомендуют никогда не открывать вложения из сообщений от неизвестных отправителей и не вступать с ними в контакты.