Собянин рассказал о поддержке бизнеса в сфере интеллектуальной собственности

Москва системно инвестирует в знания, технологии и правовые инструменты, чтобы инновационные разработки столичных компаний успешно выходили на рынок. Об этом у себя в соцсетях написал Сергей Собянин.

Мэр сообщил, что столичные бизнесмены получают доступ к грантам на патентование изобретений и льготным кредитам. Они также могут воспользоваться образовательными программами, консультациями экспертов и цифровыми сервисами.

Поддержку уже получили почти две тысячи компаний, производящих, среди прочего, умные счётчики электропотребления.