Названа дата окончания лета в Москве

Лето в Москве закончится уже завтра, 17 августа. Это следует из прогноза Гидрометцентра и сообщения синоптика Леуса.

Температура воздуха на следующей неделе ожидается ниже нормы, написал у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что в ближайшие 7-10 дней средний температурный фон в центре России ожидается на один-два градуса ниже климатической нормы.

Ещё Москву и область накроют дожди. 21 августа регион будет пересекать холодный фронтальный раздел, который станет причиной кратковременных дождей.

По данным Гидрометцентра России, 17 августа в Москве похолодает до 20 градусов, 18 августа ожидается до 16 градусов. Небольшое потепление прогнозируется лишь к концу следующей недели.