Российская делегация оценила приём на Аляске

Делегация России осталась довольна приёмом на Аляске. Об этом один из членов делегации рассказал ТАСС.

По его словам, приём продемонстрировал максимальное уважение американской стороны. "Принимали хорошо, демонстрируя максимальное уважение", - сказал собеседник агентства.

15 августа в Анкоридже прошла встреча президентов России и США. Общение лидеров продолжалось около трёх часов. Главной темой переговоров стало урегулирование ситуации на Украине.

Путин пригласил американского коллегу в Москву. Трамп оценил переговоры на Аляске на 10 баллов из 10, подчеркнув, что на них были согласованы многие позиции.