38 медицинских бригад борются за жизни пострадавших под Рязанью

К ликвидации последствий взрыва на предприятии в Рязанской области привлечены 38 медицинских бригад, в том числе из Москвы и Подмосковья. Об этом "Интерфаксу" сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

Известно, что четверо пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии, ещё семь пациентов - в тяжёлом состоянии. 16 раненых лечатся в федеральных медицинских центрах Минздрава России и больницах Москвы. С пострадавшими работают психологи и психотерапевты.

В связи с трагическими событиями в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области объявлен днём траура.

Ранее сегодня региональный оперштаб сообщил, что в результате взрыва на заводе погибли 11 человек, медицинская помощь оказана 130 пострадавшим. На месте взрыва продолжаются поисково-спасательные работы.

15 августа на промышленном предприятии под Рязанью прогремел взрыв. Здание одного из цехов завода было полностью разрушено.