Полина Диброва живет с любовником в особняке рядом с мужем: "Прикупил дом за 141 млн рублей еще в марте"

Дмитрий Дибров и его жена Полина разводятся. Это подтвердили адвокаты супругов. Брак рухнул из-за измены девушки.

Полина сбежала от телеведущего к соседу, миллиардеру Роману Товстику. Поговаривают, что именно любовник настоял на том, чтобы девушка ушла от шоумена. Якобы у Романа очень сильные чувства, ему не терпится отвести Полину под венец.

Товстик первым подал на развод. Он утверждает, что оставит жене Елене миллиард рублей, но будет просить, чтобы двое из их шести детей жили с отцом.

Однако адвокат Елены Катя Гордон не верит Роману, ведь мужчина только на словах обещает что-то, а подписывать документы не спешит. Юрист на своей странице в соцсети рассказала, что Роман готовился к разводу основательно, продумывая каждый шаг.

Якобы Полина переехала к любовнику еще в начале весны. Бизнесмен купил особняк в том же районе, где живет Дмитрий Дибров. Как утверждает Гордон, вилла в элитном поселке Лапино обошлась Товстику в 141 миллион рублей.

"Вообще… Товстик ЭНЭлевич, похоже, подмахнул брачник жене, ибо уже в марте прикупил дом, где спокойно проживает с Полиной. Такие дела. Рядом с Дибровым, кстати. Все на районе. Удобно", — написала Катя.