Трамп назвал условие быстрого заключения мира на Украине

Дональд Трамп заявил, что мира на Украине можно достичь быстро, если Киев согласится отдать России весь Донбасс. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четыре источника.

Эту мысль американский президент донёс до Владимира Зеленского и европейских лидеров, с которыми он общался сразу после завершения переговоров с Владимиром Путиным. Глава Белого дома призвал собеседников отказаться от попыток добиться от Москвы прекращения огня.

Источники, знакомые с позицией Зеленского, заявили, что он не согласится передать часть ДНР России, но будет открыт для обсуждения территориального вопроса с Трампом в Вашингтоне, где они, как ожидается, встретятся в понедельник, 18 августа.

15 августа в Анкоридже прошла встреча президентов России и США. Общение лидеров продолжалось около трёх часов. Главной темой переговоров стало урегулирование ситуации на Украине.

Путин пригласил американского коллегу в Москву. Трамп оценил переговоры на Аляске на 10 баллов из 10, подчеркнув, что на них были согласованы многие позиции.