Путин собрал в Кремле совещание по итогам поездки в США

Владимир Путин проинформировал руководство администрации президента, правительства, Госдумы, министерств и ведомств о результатах встречи с американским президентом в Анкоридже. Глава государства провёл специальное заседание в Кремле, сообщает пресс-служба президента.

Визит российской делегации на Аляску Путин назвал своевременным и весьма полезным. Он рассказал, что обсудил с Дональдом Трампом все направления взаимодействия с США, но главное – причины кризиса на Украине.

Путин заявил, что Россия уважает позицию США и тоже хотела бы разрешения кризиса на Украине мирными средствами. По мнению президента, разговор с Трампом приближает нас к нужным решениям.

Россия скорее бы хотела прекращения боевых действий на Украине, устранение первопричин кризиса должно быть положено в основу урегулирования, сказал глава государства.

15 августа в Анкоридже прошла встреча президентов России и США. Общение лидеров продолжалось около трёх часов. Главной темой переговоров стало урегулирование ситуации на Украине.

Путин пригласил американского коллегу в Москву. Трамп оценил переговоры на Аляске на 10 баллов из 10, подчеркнув, что на них были согласованы многие позиции.