Младший сержант Донской представлен к госнаграде за подвиг на спецоперации

Гвардии младший сержант Алексей Донской под массированным огнём ВСУ оперативно отремонтировал повреждённую технику, которую наши разведчики используют для получения данных, и сменив позицию, продолжил выполнять боевую задачу. За проявленное мужество Донской представлен к госнаграде.

К награде представлен и гвардии ефрейтор Максим Мингазудинов. Прикрывая перемещение группы наших бойцов, он засёк вражеские FPV-дроны и пулемётными очередями уничтожил несколько беспилотников ВСУ, не допустив потерь среди сослуживцев, сообщает "ТВ Центр".