В зоне СВО российские войска предприняли серию успешных атак в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ начали отступать из города Степногорск. В Красноармейске боевики попали в огневой мешок. Все пути для них отрезаны.

В ДНР в результате успешного штурма российские войска выбили националистов из поселка Серебрянка. Сегодня приходят сообщения, что он уже полностью под контролем наших бойцов. На улицах и во дворах они разворачивают триколор и флаги своих подразделений.

Серебрянка была стратегически важным укрепрайоном ВСУ. Это окраина Северска и один из ключевых узлов для дальнейшего наступления на Краматорск. Продолжается и масштабное продвижение в районах Красноармейска, Мирнограда и Доброполья.

ВСУ ежедневно теряют свои позиции. Накануне наши бойцы освободили село Вороное. А на западном направлении полностью зачищена деревня Колодези, сообщает "ТВ Центр".