Лавров провел телефонные разговоры с главами МИД Турции и Венгрии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и министром иностранных дел Венгрии Петре Сиярто. 16 августа объявило российское министерство в Telegram-канале.

Сперва Лавров поговорил с Фиданом по инициативе последнего. Министры обменялись мнениями по итогам российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске 15 августа. В МИД РФ добавили, что был также обсужден график предстоящих двусторонних контактов.

После разговора с главой турецкого МИД Сергей Лавров пообщался по инициативе венгерской стороны с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петре Сиярто. Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику украинского кризиса в контексте итогов встречи Путина и Трампа на Аляске. Также были затронуты практические вопросы российско-венгерского взаимодействия, включая график двустороннего политического диалога.

Встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа на Аляске в городе Анкоридж.