Силами ПВО России были сбиты четыре украинских беспилотника за полчаса

16 августа в период с 22:20 до 22:50 силами российской ПВО были сбиты четыре украинских дрона. В министерстве сообщили об уничтожении:

— двух БПЛА над территорией Белгородской области;

— одного БПЛА над территорией Курской области;

— одного БПЛА Орловской области.

Ранее Минобороны России сообщили об уничтожении 23 вражеских БПЛА за 16 августа. Сообщалось, что в результате атаки 52-летний мужчина и его 13-летний сын погибли при атаке украинского дрона в Рыльском районе Курской области. Из-за падения беспилотника загорелась машина, в которой находились отец и сын.