Премьер-министр Италии может поехать на встречу Трампа и Зеленского

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обдумывает над поездкой в Вашингтон, где в понедельник должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Об этом 17 августа сообщила газета Il Fatto Quotidiano со ссылкой на источники.

Также на встречу в Белый дом может поехать президент Финляндии Александер Стубб, сообщил портал Politico.

Кроме того, в Вашингтон могут приехать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон. В воскресенье у них запланирована видео-конференция в рамках "коалиции желающих".

Ранее газета The New York Times писала, что Дональд Трамп предложил европейским лидерам присоединиться к его встрече с Зеленским. По данным издания, приглашение последовало после того, как Трамп проинформировал европейских лидеров об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая произошла на Аляске 15 августа.