Беспорядки в Сербии продолжаются: Вучич выступил с заявлением

Очередная ночь беспорядков в Сербии. Сторонники прозападной оппозиции устроили погромы в Белграде и нескольких других городах, 38 человек задержаны.

По данным МВД, на улицы вышли около пяти тысяч протестующих. Многие вели себя крайне агрессивно: забрасывали полицейских камнями и пиротехникой. В городе Валево молодые люди в балаклавах разгромили отделение правящей партии.

В столице нападению подвергся офис Радикальной партии, лидер которой выступил против гражданского мятежа. Для разгона бунтовщиков стражи порядка применили слезоточивый газ.

Президент Александр Вучич предупредил о бесплодности попыток расшатать ситуацию в стране и заявил: все маски сорваны - люди видят, что оппозиции нечего предложить, кроме насилия. За четыре дня от действий протестующих пострадали 127 полицейских, сообщает "ТВ Центр".