В Испании и Португалии бушуют лесные пожары

Семь человек погибли в результате природных пожаров в Испании. Пламенем охвачены более полутора тысяч гектаров. Самая тревожная обстановка в центре и на западе страны, где вторую неделю стоит сорокаградусная жара.

Борьбу со стихией ведут почти 14 тысяч пожарных и множество добровольцев. Но людей и спецтехники всё равно не хватает. Огонь уничтожает жилые дома, леса и сельхозугодия. В Галисии он угрожает древней крепости.

Схожая картина - в соседней Португалии, где продлён режим повышенной опасности. Быстрому распространению пламени способствует сильный ветер. Погиб мэр небольшого поселения в округе Гуарда. Там же очевидцы сняли на видео уже второй за неделю огненный смерч, сообщает "ТВ Центр".