"Солисты Москвы" и Юрий Башмет дали концерт в усадьбе Плещеево

"Путь Чайковского" в год 185-летия со дня рождения великого композитора решили пройти известные российские музыканты с камерным ансамблем "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета. Гала-концерт фестиваля состоялся в подмосковной усадьбе Плещеево.

В конце XIX века Пётр Ильич гостил здесь по приглашению хозяйки имения - баронессы Надежды фон Мекк. Проект "Путь Чайковского" - это своего рода музыкальное паломничество по местам, связанным с жизнью и творчеством гения. Идея родилась у маэстро Юрия Башмета, когда он читал дневники композитора.

"Я подумал - а где он вообще бывал? Хорошо бы пройти его путём и там исполнять его музыку. Ну вот мы начали это в Клину, затем обратились к тому месту, где он родился - это город Воткинск", - говорит музыкант.

В Плещееве будто оживает загадочная история взаимоотношений Чайковского и фон Мекк. Меценатка и ценительница музыки, она боготворила композитора и много лет поддерживала его. Они так никогда и не встречались, общаясь только в письмах.

Чайковский называл Плещеево тихим, милым местом. Он провёл здесь целый месяц - сентябрь 1884 года. Много гулял по живописным окрестностям и, конечно, сочинял музыку. Сегодня двухэтажное здание в стиле классицизма - в плачевном состоянии и требует реставрации. Возможно, проект "Путь Чайковского" привлечёт к усадьбе внимание меценатов - новых "фон Мекк".

И это одна из целей проекта - вдохнуть жизнь в забытые памятники. Перед концертом к усадьбе проложили дорогу, расчистили площадку для выступления. Народный артист Сергей Шакуров читает отрывки из писем и дневников Чайковского, на сцене - ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета.

По словам Юрия Башмета, "Путь Чайковского" пройдёт по всем местам, где бывал Пётр Ильич, в том числе совсем забытым. Например, в деревне Усово Тамбовской области, где композитор писал третью симфонию, осталось всего несколько жителей. И сейчас туда уже начали прокладывать дорогу.