К политической битве, которая может оказаться решающей, готовятся главные спонсоры киевского режима. На экстренном совещании так называемой коалиции желающих лидеры Франции, Германии и Великобритании сегодня намерены решить, кто поедет в Вашингтон для участия в переговорах Дональда Трампа с Зеленским. Встреча намечена на завтра, но уверенности в том, что всё пройдёт гладко, нет. Слишком тревожный сигнал получила Европа на саммите президентов России и США.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал продолжать мирные инициативы, задел которым был дан на Аляске. В Западной Европе настроения далеки от миролюбивых. Скорее тревожные. Переживают, как бы киевский подопечный вновь не разозлил Трампа. И думают, кого бы в понедельник отправить в Вашингтон, чтоб приглядели за Зеленским. Немецкая газета Bild сообщает: канцлер Германии Мерц, премьер Британии Стармер и президент Франции Макрон соображают на троих, кто войдёт в группу поддержки.

Издание Politico предполагает, что присматривать за Зеленским в Вашингтоне будет президент Финляндии Александр Стубб. После совместной игры с Трампом в гольф его цена как посредника существенно повысилась. CNN со ссылкой на свои источники сообщает: на встрече Зеленского с Трампом будет присутствовать и вице-президент Джей ди Вэнс, который в прошлый раз затеял с киевским гостем жёсткую перепалку.

New York Times пишет: Трамп потребует от Зеленского отказаться от Донбасса. Financial Times описывает реакцию Киева на последние действия американского президента. На Украине миротворческие усилия хозяина Белого дома называют ударом в спину.

Sky News полагает, что главарь киевского режима рискует попасть в политическую засаду в Овальном кабинете, но вынужден будет сыграть роль добровольного участника мирных переговоров. Иначе эти американские гастроли могут стать последними.