В "Сколкове" проходят соревнования роботов и гонки дронов

Роботы среди нас. Они уже активно работают на улицах столицы. Москва - один из ключевых центров разработки и внедрения инновационных проектов. Как именно будут развиваться умные механизмы, можно узнать на выставке "Беспилотные системы - технологии будущего", которая проходит в конгресс-центре "Сколково".

Плавно лавируя между препятствиями автономный робот-уборщик Бро 3.0 наводит порядок возле конгресс-центра в "Сколкове". Здесь в рамках столичного проекта "Москва 2030" проходит международный форум, свои уникальные решения в области роботизации систем и процессов на нём представили более 300 отечественных компаний-участников.

На десяти с лишним тысячах квадратных метрах выставки перед посетителями развернулось беспрецедентное восстание машин. Все они теперь могут обходиться без прямого участия человека: беспилотные комбайны для уборки урожая, погрузчики, безэкипажные катера для спасения людей, БПЛА для мониторинга лесных пожаров.

Москва не только активно развивается в сфере беспилотных систем, но и стала одним из ключевых центров их разработки и внедрения. На долю столицы приходится порядка 40% российского рынка производства роботизированных беспилотных систем. Деловая программа форума - уникальная возможность для бизнеса обсудить с ведущими экспертами ключевые стратегии индустрии.

Гости центрального парка в "Сколкове" стали свидетелями уникальных соревнований. Кубок мэра столицы по гонкам дронов - первый официальный международный турнир в стране. У сформированной в июне этого года российской сборной - дебют. Ей противостоят более опытные национальные команды из 11 стран Европы и Азии.

Возможность поуправлять спортивным беспилотником, а ещё сразиться в дрон-футбол и дрон-баскетбол в рамках мероприятия предоставили и посетителям. Заглянуть в будущее и посмотреть, что ещё интересного подготовила "Москва 2030" все желающие могут и на других площадках форума. Вход на них свободный. Мероприятия будут проходить до 14 сентября.