Собянин рассказал о популярности МЦД-3

Более 260 миллионов поездок совершили пассажиры по МЦД-3 за два года его работы. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Москвы Сергей Собянин, этот маршрут стал самым популярным из всех диаметров.

Он соединил 24 района столицы и четыре округа Московской области. От Зеленограда до Раменского курсируют современные поезда "Иволга". Как отметил мэр, запуск МЦД-3 был сложной и амбициозной задачей.

В мегаполисе фактически заново создали Митьковскую ветвь. Возвели и два новых городских вокзала. Также провели реконструкцию станций Казанского направления и платформы "Ипподром", сообщает "ТВ Центр".