В московских парках звучат популярные мелодии

В преддверии международного музыкального фестиваля "Спасская башня" зрителей порадовал проект "Военные оркестры в парках". По традиции выступления прошли в столице, Санкт-Петербурге и впервые в Пскове.

Послушать духовые оркестры можно было в скверах, парках, на площадях. Музыканты исполняли как популярные произведения военных лет, так и современные мелодии.

Фестиваль "Спасская башня", посвящённый юбилею Великой Победы, пройдёт на Красной площади с 22 по 31 августа. Одно из самых ярких событий - церемонию торжественного закрытия - смотрите на канале "ТВ Центр".