Москвичей пригласили на выставку "Искусство и мир: Великая Победа Жизни"

В Москве открылась выставка работ победителей международного конкурса "Искусство и мир: Великая Победа Жизни". Проект приурочен к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. В экспозиции - более 150 произведений российских и зарубежных авторов.

Зал Музея Победы наполнили сотни военных историй, рассказанных языком искусства. Среди профессиональных полотен даже работа юного художника -- десятилетнего Александра Бессмертного. Его прадедушка участвовал в боях и в освобождении Ленинграда.

Все экспонаты создали победители международного конкурса "Искусство и мир: Великая Победа Жизни", организованного патриотическим движением "Победа 9/45" и некоммерческой организацией "Евразия". Живопись, графика, скульптура, фотографии и цифровое искусство - более девяти сотен работ из пятнадцати стран мира, но до зала Музея Победы дошли лишь лучшие. Большая часть экспозиции - работы о "Мире без войны". Вторая номинация - "Хроники Великой Победы", как напоминание, почему мир нужно ценить.

Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы, член Попечительского совета АНО "Евразия", руководитель оргкомитета международного патриотического движения "Победа 9/45": "Творчество совершенно по-разному, и отлично от других форматов показывает те или иные события. Всё это преломляется через сердца, через истории людей, которые прошли через эту войну, которые были поколениями, которые шли за поколениями победителей".

До 29 августа работы можно увидеть в Музее Победы, а потом они отправятся в путешествие, чтобы рассказать свои истории жителям других стран континента.