Любители бега вышли на Садовое кольцо

Сегодня в Москве масштабное спортивное событие. Больше тридцати тысяч человек решили проверить свои силы в забеге "Садовое кольцо".

Участники разделены на две группы. В наиболее массовой бегут на скорость. В любительской дистанции преодолевают в комфортном для себя темпе. Организаторы предлагают пять вариантов - от 500 метров до 16 километров.

На протяжении маршрута - поддержать волю к победе атлетам помогут музыканты, артисты и аниматоры. Стартовый и финишный городки расположены на Зубовской и Большой Пироговской улицах. Вечером там пройдёт награждение и праздничный концерт, сообщает "ТВ Центр".