В Москве стартовал проект по внедрению логистического робота для лабораторий

В Москве стартовал пилотный проект по внедрению логистического робота для лабораторий. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, он повысит качество диагностики, безопасность транспортировки материалов, автоматизирует рутинные процессы.

Устройство сможет перемещать за раз до 800 пробирок и освободит от этой работы персонал лабораторий. Робот оснащён современными системами навигации, видеокамерами для сканирования QR-кодов на полу, функцией аудиоинформирования и датчиками безопасности.

Во время пилотного проекта материалы в тележку загружают и выгружают лаборанты. В дальнейшем умные роботы будут работать в полностью автоматическом режиме.