Число пострадавших при взрыве под Рязанью выросло до 135

Число пострадавших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до 135. Об этом сообщил региональный оперштаб. Ранее сообщалось о 130 раненых.

В результате ЧП погибли 11 человек. 17 пострадавших направлены в московские клиники, из них 14 человек находятся в тяжёлом состоянии.

Накануне, 16 августа Минздрав России сообщал, что к ликвидации последствий взрыва на предприятии в Рязанской области привлечены 38 медицинских бригад, в том числе из Москвы и Подмосковья. С пострадавшими работают психологи и психотерапевты.

В связи с трагическими событиями в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области объявлен днём траура. 15 августа на промышленном предприятии под Рязанью прогремел взрыв. Здание одного из цехов завода было полностью разрушено.