Путин назвал Лаврова империалистом из-за его свитера

Владимир Путин назвал Сергея Лаврова империалистом из-за его приезда на Аляску в свитере с надписью: "СССР". Короткое видео разместил у себя в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Перед началом встречи делегаций госсекретарь США Марко Рубио сказал, что ему понравился свитер Лаврова. На что президент России ответил: "Он вам его подарит".

После этого глава российского МИДа в течение нескольких секунд объяснил Путину, что за свитер имел в виду Рубио. Президент коротко прокомментировал и со смехом дал оценку Лаврову: "Империалист".

15 августа в Анкоридже прошла встреча президентов России и США. Общение лидеров и министров в формате "три на три" продолжалось более двух часов. Главной темой переговоров стало урегулирование ситуации на Украине.

До начала переговоров глава МИД России Сергей Лавров ходил в неформальной одежде. На нём бы белый свитер с надписью: "СССР".