Путин обсудил с Лукашенко и Токаевым переговоры на Аляске

Владимир Путин пообщался по телефону с президентами Беларуси и Казахстана. Глава России проинформировал Александра Лукашенко и Касым-Жомарта Токаева о своих переговорах с Дональдом Трампом.

Как сообщила пресс-служба казахстанского президента, Токаев поздравил Путина с итогами встречи с главой Белого дома. Переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме, отметил президент Казахстана.

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в регионе с учётом российско-американского саммита на Аляске. Российский лидер подробно проинформировал белорусского коллегу о результатах встречи с Дональдом Трампом, сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

15 августа в Анкоридже прошла встреча президентов России и США. Общение лидеров продолжалось около трёх часов. Главной темой переговоров стало урегулирование ситуации на Украине.

Путин пригласил американского коллегу в Москву. Трамп оценил переговоры на Аляске на 10 баллов из 10, подчеркнув, что на них были согласованы многие позиции.