Предотвращена атака ВСУ на Смоленскую АЭС

ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС. ФСБ России сообщила о подавлении над станцией украинского дрона.

"Силами РЭБ подавлен БПЛА самолётного типа (ударный БВС "Спис" украинского производства) над территорией Смоленской атомной электростанции", - приводит ТАСС сообщение ЦОС ФСБ. Эту информацию позже подтвердили в Минобороны России.

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 17 августа в восьми регионах России сбито 46 украинских беспилотников. В Воронеже из-за падения обломков БПЛА повреждён жилой дом и десять машин.

В Воронежской области атакована железнодорожная станция, загорелись магазин и рынок, ранен один человек. На несколько часов было нарушено движение пассажирских поездов.